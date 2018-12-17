Рада намерена снова продлить мораторий на продажу земли

Народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает пресс-служба ВР.
Парубий отметил, что вопрос моратория парламентарии должны включить в повестку дня 18 декабря.
«Предлагается во вторник включить в повестку дня сессии все вопросы, которые касаются вопроса продления запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы мы во вторник могли включить, в среду рассмотреть на комитете, а в четверг — все вопросы, касающиеся моратория на землю, рассмотреть одним блоком», — сообщил Парубий.
Напомним, несмотря на решение ЕСПЧ по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека, 1 ноября КСУ отказался оценивать конституционность моратория.
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