С начала года на Донбассе погибли 43 мирных жителя

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик отметил сокращение в текущем году числа жертв среди мирного населения в Донбассе.

«С начала 2018 года в зоне конфликта в Донбассе погибли 43 мирных жителя, 182 получили ранения», — сообщил он после очередного заседания в Минске.

В то же время Сайдик отметил, что число погибших сократилось ровно вдвое по сравнению с 2017 годом.