Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран «стали восприниматься по-другому». Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, передает РБК.

На совещании Лукашенко отметил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается, — сказал президент. — Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами».

«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», — отметил Лукашенко.

Он посетовал, что Россия отвергла все предложения Беларуси насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр. По словам Лукашенко, на предстоящих переговорах в Москве стороны должны ответить «на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году».

Напомним, что 25 декабря Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как заявили в Кремле, темами встречи станут двусторонние отношения.

Минск пытается получить от Москвы компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной сфере: власти Белоруссии заявляли о суммах более $300 млн. В РФ утверждают, что Беларуси ничего не должны.

Налоговый маневр предусматривает, что с 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Беларусь сейчас получает нефть почти беспошлинно. Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад, в частности и в Украину. При поставках в Беларусь пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. В итоге белорусский бюджет заработает в этом году порядка $2,5 млрд или около 5% ВВП.

Если для Беларуси нефть станет стоить столько же, сколько и для глобальных покупателей, Лукашенко лишится нефтяной «субсидии».