Ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні "застрягли" в Пентагоні, - ЗМІ

Ліцензії на виробництво українських ракет Patriot у США "застрягли" в Пентагоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Алекса Рауфоглу в X.
Затримка сталася в оборонному відомстві США, попри те, що державний секретар Марко Рубіо та очільник Пентагону Піт Хегсет нібито підписали необхідні документи ще у жовтні.
Два джерела підтвердили журналісту, що ліцензійні документи наразі перебувають у глухому куті.
За їхніми словами, процес зупинився за часів роботи Майкла Даффі, який обіймав посаду заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.
У Міністерстві оборони США поки що утрималися від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.
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