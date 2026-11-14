Ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні "застрягли" в Пентагоні, - ЗМІ

Ліцензії на виробництво українських ракет Patriot у США "застрягли" в Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Алекса Рауфоглу в X.

Затримка сталася в оборонному відомстві США, попри те, що державний секретар Марко Рубіо та очільник Пентагону Піт Хегсет нібито підписали необхідні документи ще у жовтні.

Два джерела підтвердили журналісту, що ліцензійні документи наразі перебувають у глухому куті.

За їхніми словами, процес зупинився за часів роботи Майкла Даффі, який обіймав посаду заступника міністра оборони США з питань закупівель і матеріально-технічного забезпечення.

У Міністерстві оборони США поки що утрималися від офіційних коментарів щодо цієї ситуації.