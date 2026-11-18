Упродовж січня – жовтня 2026 року дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя (ВРП) притягнули до дисциплінарної відповідальності 109 суддів. Найсуворіший захід – подання про звільнення – застосували щодо 32 із них.
Про це повідомили у Вищій раді правосуддя (ВРП), передає Цензор.НЕТ.
За результатами розгляду дисциплінарних справ ВРП ухвалила 104 рішення про притягнення суддів до відповідальності.
Зокрема, до суддів застосували такі дисциплінарні стягнення:
Таким чином, майже третина суддів, яких притягнули до дисциплінарної відповідальності за десять місяців 2026 року, отримали найсуворіший із перелічених заходів – подання про звільнення.
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