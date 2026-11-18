Упродовж січня – жовтня 2026 року дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя (ВРП) притягнули до дисциплінарної відповідальності 109 суддів. Найсуворіший захід – подання про звільнення – застосували щодо 32 із них.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя (ВРП), передає Цензор.НЕТ.

За результатами розгляду дисциплінарних справ ВРП ухвалила 104 рішення про притягнення суддів до відповідальності.

Зокрема, до суддів застосували такі дисциплінарні стягнення:

52 судді отримали попередження;

16 суддів – догану з позбавленням права на доплати до посадового окладу протягом одного місяця;

7 суддів – сувору догану з позбавленням права на доплати протягом трьох місяців;

2 судді – подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя на строк від одного до шести місяців;

32 судді – подання про звільнення з посади.

Таким чином, майже третина суддів, яких притягнули до дисциплінарної відповідальності за десять місяців 2026 року, отримали найсуворіший із перелічених заходів – подання про звільнення.