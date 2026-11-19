Оформити допомогу "єЯсла" тепер можна онлайн - через портал "Дія". Проте така опція доступна не для всіх батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Громадянам розповіли, що податись на "єЯсла" онлайн - через портал "Дія" - можуть жінки, які повернулися на роботу:

на умовах повного робочого часу (і працевлаштовані офіційно);

після досягнення дитиною одного року.

"Після успішного бета-тестування, на яке зареєструвалися близько 200 жінок, подати заяву через "Дію" тепер можуть усі, хто відповідає умовам програми", - уточнили у Мінсоцполітики.

Йдеться про послугу під назвою "Допомога працюючим батькам".

У прес-службі "Дії" уточнили, що розмір виплати становить 8 000 гривень, а для дітей з інвалідністю - 12 000 гривень.

Крім того, відповідаючи на питання, "чи може оформити виплату тато", українцям відповіли: "подати заяву онлайн на порталі "Дія" може лише мама".

"Важливо: якщо ви нещодавно працевлаштувалися або повернулися до роботи на повний робочий день, інформація про це може ще не відображатися в Реєстрі застрахованих осіб", - наголосили у відомстві.

Це пояснюється тим, що роботодавці подають звітність за минулий місяць до 20 числа поточного місяця.

А вже з 25 числа - ці дані використовуються для автоматичної перевірки під час подання заяви.

"Наприклад, якщо ви подаєте заяву з 1 до 24 листопада включно, Єдина інформаційна система соціальної сфери перевірить відомості про вашу зайнятість за вересень, а з 25 листопада - за жовтень. Так само це працює щомісяця", - пояснили українкам.

Якщо дані про зайнятість не оновилися, у міністерстві радять уточнити у роботодавця:

чи подав він звітність;

чи правильно зазначив інформацію про робочий час.

"Коли дані оновляться та почнуть використовуватися для перевірки, ви зможете повторно подати заяву через портал "Дія", - констатували у Мінсоцполітики.

Програма "єЯсла" - це державна підтримка для родин із дітьми від 1 до 3 років.

Вона допомагає батькам поєднувати:

повноцінну роботу;

догляд за дитиною.

Адже отримані в межах "єЯсла" кошти можна спрямувати на оплату послуг по догляду за дитиною.

У Мінсоцполітики зауважили, що можливість подати заяву через портал "Дія" - доповнює вже наявні способи оформлення допомоги.

Тобто для цього можна звернутись, як і раніше:

до сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

до уповноважених осіб територіальних громад.

"Цими способами подати заяву можуть також батьки дітей", - констатували у відомстві.

Уточнюється, водночас, що для них - передбачено додаткові вимоги до документів.

Якщо заяву на оформлення "єЯсла" подає батько дитини, необхідно надати копію або витяг із наказу (розпорядження) роботодавця про надання йому відпустки для догляду за дитиною - до досягнення нею трирічного віку.

Однак цей документ не потрібен, якщо:

мати дитини померла;

мати дитини позбавлена батьківських прав;

дитина проживає з батьком окремо від матері (відповідно до рішення суду чи органу опіки та піклування).

У таких випадках потрібно надати документ, що підтверджує відповідні обставини: