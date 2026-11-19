Кабінет міністрів затвердив Державну цільову соціальну програму покращення питного водопостачання України на період до 2035 року.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, передає Укрінформ.Зазначається, що документ визначає стратегічні напрямки розвитку галузі, модернізації водної інфраструктури та підвищення якості питної води в українських громадах.

Програма покликана комплексно розв’язати накопичені проблеми сфери централізованого водопостачання та створити умови для забезпечення населення якісною і безпечною питною водою.

За даними міністерства, наразі централізованим водопостачанням забезпечено 97,2% міст, 89% селищ і лише 26,2% сільських населених пунктів України. Водночас 36% водопровідних мереж фізично зношені, 70% насосних станцій та майже всі споруди очищення питної води потребують реконструкції або модернізації.

«Ми маємо перейти від точкового реагування на проблеми водопостачання до системного оновлення всієї галузі. Саме для цього потрібна довгострокова державна програма, яка визначає пріоритети, підходи та напрями модернізації інфраструктури», - зазначив заступник міністра з відновлення Кирило Фесик.

Серед основних напрямків програми - будівництво та модернізація водопровідних мереж і водозаборів; реконструкція насосних станцій та споруд очищення води; впровадження сучасних технологій водопідготовки та знезараження; розвиток лабораторного контролю якості питної води; підвищення надійності систем водопостачання та спроможності підприємств галузі.

Важливою складовою програми є євроінтеграційний напрямок. Документ передбачає наближення української системи питного водопостачання до вимог Директиви ЄС 2020/2184 щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

Затвердження програми формує основу для реалізації державної політики у сфері питного водопостачання до 2035 року. Наступний етап - втілення передбачених заходів у конкретні інфраструктурні проєкти в громадах.