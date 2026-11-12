Каллас: Цілком імовірно, що викрадених українських дітей Росія відправляє воювати проти України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас стверджує, що зібрані докази щодо організованої Росією кампанії щодо депортованих українських дітей свідчать про те, що мова йде про злочин проти людяності.

Виступаючи у середу в Брюсселі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, Каллас сказала, що дії росіян щодо депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій до Росії були "затверджені самим Путіним".

"Було незаконно депортовано понад 20 тис 500 дітей. Цього року ОБСЄ опублікувала звіт, у якому детально описано організовану державою кампанію на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на знищення української ідентичності в дітей, починаючи з раннього віку. Усі докази вказують на злочин проти людяності", – заявила вона.

Каллас вказала, що наразі "ситуація набула жахливого й покрученого оберту". "Цілком імовірно, що викрадених українських дітей Росія тепер відправляє назад воювати проти України", – сказала Високий представник.

Вказавши, що Європейський Союз запровадив санкції проти відповідальних за це осіб та організацій, вона повідомила, що нещодавно перелік був розширений, включивши до нього додаткові дитячі табори, зокрема, міжнародний дитячий табір "Сондо-1" у Північній Кореї, де було виявлено українських дітей.

"Росія викрадає дітей, а Північна Корея займається їхньою ідеологічною обробкою. Ось так диктатури розподіляють між собою "обов'язки", – іронічно охарактеризувала вона таку ситуацію.

За словами Каллас, "завдяки дипломатичним зусиллям світ не втрачає з поля зору цих дітей". "У грудні 2025 року ЄС виступив співавтором резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала Генерального секретаря ООН безпосередньо взаємодіяти з Росією задля встановлення місцезнаходження дітей, оцінки стану їхнього здоров'я та правового статусу, а також забезпечення їхнього повернення. Тепер ми очікуємо на конкретні подальші кроки в цьому напрямку", – повідомила Високий представник.

При цьому вона констатувала, що міжнародні зусилля дають результат, і станом на цей місяць було повернуто 2 тис 719 українських дітей, зокрема 13 дітей та підлітків – минулого тижня.

"Шановні депутати! Завершення незаконної агресивної війни Росії шляхом переговорів має не лише зменшити безпекові загрози, які Росія створює для Європейського континенту, а й забезпечити повернення кожної української дитини до її батьків. Якщо цього не вдасться досягти, це назавжди залишиться чорною плямою на сумлінні людства", – наголосила Каллас.