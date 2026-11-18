Президент Володимир Зеленський під час засідання групи «Рамштайн» у Брюсселі закликав партнерів передати Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot та IRIS-T, а також заявив, що Силам оборони потрібні ще 40 винищувачів F-16.

Про це український лідер сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі «Рамштайн».

«Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16», – сказав Зеленський.

Також він зауважив, що українська сторона докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше розпочати польоти на літаках Gripen.

«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб якомога швидше підняти літаки Gripen у небі України. І ми працюємо над тим, щоб настав день, коли Україна також зможе літати на літаках Rafale, і ми також вдячні за літаки Mirag», – сказав президент.

Разом із цим Зеленський наголосив, що винищувачі Mirage можна запустити в експлуатацію просто зараз та опросив країни-партнери України прийняти рішення щодо винищувачів Mirage для українського війська.

Окремо український лідер звернувся до США з проханням не затримувати постачання ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

«Кожен успішний російський удар робить росію агресивнішою, вимогливішою і менш готовою до компромісів. Будь ласка, продовжуйте працювати через усі доступні канали, особливо через програму PURL, щоб ми мали регулярні, передбачувані й достатні постачання ракет-перехоплювачів», – закликав Зеленський.

Президент запропонував союзникам передати Україні наявні ракети-перехоплювачі для систем ППО, а свої запаси відновити пізніше – коштом замовлень у США та інших країнах.

«Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем Patriot та IRIS-T із запасів, які вже є у вас зараз. Натомість ми можемо передати вам нові ракети, які Україна вже замовила, щойно їх виготовлять. Це не пожертва. Це обмін. Ви передаєте нам ракети, які потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та кращі ракети», – сказав Зеленський.