Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити постанову щодо перегляду рішення Кабінету міністрів про заборону діяльності підприємств під час жовтого рівня загрози.

"Сьогодні Комітет з питань економічного розвитку розглянув проєкт постанови про перегляд рішення Кабінету міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092 щодо заборони здійснення діяльності суб'єктами господарювання під час жовтого рівня загрози (реєстр. №16207) та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому", – повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Проєкт постанови рекомендує уряду протягом трьох календарних днів переглянути умови роботи підприємств під час жовтого рівня загрози та дозволити їм продовжувати роботу без облаштування укриттів за наявності добровільної письмової згоди працівників.

Документ також пропонує встановити право кожного працівника, незалежно від раніше наданої письмової згоди, у будь-який момент припинити роботу та перейти до укриття під час жовтого рівня загрози.

Чинні вимоги передбачають можливість працювати без укриття лише протягом трьох місяців, до 4 грудня 2026 року. Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту постанови, для частини суб'єктів господарювання, зокрема закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, облаштування укриття у приміщеннях, які вони використовують, може бути технічно неможливим або потребувати значного часу та ресурсів. За таких умов виникає ризик тривалого припинення роботи під час жовтого рівня загрози, втрати доходів, скорочення надходжень до бюджетів та ускладнення забезпечення населення товарами і послугами.