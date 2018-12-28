Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой

Дональд Трамп в пятницу вновь заявил, что его администрация будет вынуждена полностью закрыть границу США с Мексикой, если демократы в Конгрессе не одобрят ассигнования на строительство стены для защиты от нелегальной миграции.

«Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы, проводящие обструкцию, не дадут нам денег для того, чтобы завершить стену, а также изменить смехотворные иммиграционные законы, которыми обременена наша страна», — написал американский лидер в Twitter.

Еще в октябре Трамп грозил полностью закрыть границу с Мексикой и направить военных на ее защиту для притока нелегальных мигрантов. Позже президент распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы, но угроза полностью закрыть ее осталась словами. По сообщению прессы, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила, что не будет выполнять распоряжение о закрытии границы, так как на деле это неосуществимо.

21 декабря члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе не смогли договориться о документе, временно продлевающем финансирование федерального правительства. В результате учреждения правительства США частично приостановило свою работу.