Украина разорвала дипломатические отношения с РФ

Оккупационные войска РФ понесли крупные потери на территории Украины, бои продолжаются, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вооруженные силы Украины ведут действительно тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе и в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понес серьезные потери, потерь у врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю», — сказал Зеленский на брифинге в четверг.

Президент заявил, что решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украина снимет санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать государство в составе территориальной обороны.

«Хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны», — заявил Зеленский в обращении к гражданам в четверг.

Украина также разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил Зеленский.

«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть — пора выходить на протесты против войны с Украиной», — сказал президент.