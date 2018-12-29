Крамп-Карренбауэр опередила Меркель в рейтинге популярности немецких политиков

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Ангелу Меркель в рейтинге популярности немецких политиков. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные изданием Spiegel.
По данным исследования, Крамп-Карренбауэр поддерживают 58% респондентов, и она занимает второе место в рейтинге.
Возглавляет рейтинг президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который остается самым популярным немецким политиком.
По сравнению с сентябрем, когда в последний раз проводился аналогичный опрос, рейтинг Крамп-Карренбауэр вырос на 16%. Меркель занимает третье место с рейтингом 48% респондентов. На четвертом месте идет глава МИД ФРГ Хайко Маас (45%), на пятом - сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт (44%).
Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС Ангелу Меркель, которая руководила партией 18 лет. За Крамп-Карренбауэр 7 декабря проголосовали 517 из 999 делегатов съезда немецких консерваторов.
Отметим, что по данным другого опроса, каждый третий гражданин ФРГ хотел бы, чтобы канцлер Ангела Меркель ушла с поста главы правительства до окончания полномочий нынешнего созыва Бундестага.
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