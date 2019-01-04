Епифаний рассказал, что будет с УПЦ Московского патриархата

В Российской православной церкви в Украине останется много прихожан, поэтому РПЦ будет в дальнейшем существовать. Так будущее каноничной Украинской православной церкви обрисовал глава новой ПЦУ Епифаний сказал в интервью Deutsche Welle.

«Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать РПЦ и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем. Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно», — сказал он.

Епифаний отметил, архиерей с епархией или священник с общиной должны определиться со своей позицией. Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, то их примут уже в структуру единой ПЦУ.

Предстоятель новобразованной Православной церкви Украины митрополит Епифаний также заверил, что двери единой поместной церкви открыты для всех православных.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой православной церкви, избравшего ее предстоятелем митрополита Епифания. Отметим, что подавляющие большинство епископов УПЦ отказались принимать участие в этом соборе, считая его неканоничным.