Названа самая лучшая диета в мире

Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год. Рейтинг опубликован в журнале U.S. News & World Report.
Проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания по нескольким параметрам, эксперты пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом является средиземноморская диета.
Этот тип питания способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, считают специалисты. Кроме того, диету признали относительно безопасной, простой и содержащей необходимые элементы здорового питания.
Средиземноморский тип питания подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба и макаронных изделий из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса и отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам.
На втором месте — диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая, как заявляют эксперты, особенно эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта. Диета требует частичного отказа от жиров и соленой пищи.
Также специалисты отметили пользу флекситарианства — умеренного или редкого употребления в пищу мясных продуктов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016