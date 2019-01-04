Войти
Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты
позиция
Порошенко обратился к другим кандидатам в президенты
Гройсман обещает качественные дороги через пять лет
инфраструктура
Гройсман обещает качественные дороги через пять лет

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

здоровье
RSS

Названа самая лучшая диета в мире

1182
Названа самая лучшая диета в мире

Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали лучший рацион питания на 2019 год. Рейтинг опубликован в журнале U.S. News & World Report.

Проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания по нескольким параметрам, эксперты пришли к выводу, что самым оптимальным вариантом является средиземноморская диета.

Этот тип питания способствует снижению массы тела и уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, считают специалисты. Кроме того, диету признали относительно безопасной, простой и содержащей необходимые элементы здорового питания.

Средиземноморский тип питания подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба и макаронных изделий из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса и отдавать предпочтение рыбе и морепродуктам.

Читайте также: Букмекеры повысили ставки на победу Зеленского и Гриценко

На втором месте — диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), которая, как заявляют эксперты, особенно эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта. Диета требует частичного отказа от жиров и соленой пищи.

Также специалисты отметили пользу флекситарианства — умеренного или редкого употребления в пищу мясных продуктов.

диета
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 января 2019
Четверг, 3 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016