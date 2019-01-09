Умер последний глава Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова.

По ее словам, Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве. «Он тяжело болел», — добавила она.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Уже в 1943-м он начал работать на оборонном заводе. Школу он окончил после войны, в 1948 году. В 1953 году Лукьянов окончил юрфак МГУ. С середины 1950-х годов он начал карьеру в органах власти СССР. С 1956 года Лукьянов был консультантом юридической комиссии при Совете министров, с 1961 года — работал в аппарате президиума Верховного совета СССР.

В 1984 году Лукьянов становится депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 года, после того как Михаил Горбачев был избран президентом СССР, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета. В 1991 году он принял участие в работе ГКЧП, из-за чего 29 августа, после попытки захвата власти, был арестован. В 1994 году вместе с прочими участниками ГКЧП Лукьянова амнистировали.

Лукьянов принял участие и в политике постсоветской России. В декабре 1993 года он был избран депутатом Госдумы. С 1994 года по 2000-й он входил в состав президиума ЦК КПРФ.