Войти
Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года
госфинансы
Порошенко подписал закон о планировании бюджета на три года
Трамп выступил с обращением из-за кризиса на мексиканской границе
позиция
Трамп выступил с обращением из-за кризиса на мексиканской границе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

история
RSS

Умер последний глава Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

135
Умер последний глава Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова.

По ее словам, Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве. «Он тяжело болел», — добавила она.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Уже в 1943-м он начал работать на оборонном заводе. Школу он окончил после войны, в 1948 году. В 1953 году Лукьянов окончил юрфак МГУ. С середины 1950-х годов он начал карьеру в органах власти СССР. С 1956 года Лукьянов был консультантом юридической комиссии при Совете министров, с 1961 года — работал в аппарате президиума Верховного совета СССР.

В 1984 году Лукьянов становится депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 года, после того как Михаил Горбачев был избран президентом СССР, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного совета. В 1991 году он принял участие в работе ГКЧП, из-за чего 29 августа, после попытки захвата власти, был арестован. В 1994 году вместе с прочими участниками ГКЧП Лукьянова амнистировали.

Читайте также: CES-2019: что мировые автопрозиводители показали на первой выставке года

Лукьянов принял участие и в политике постсоветской России. В декабре 1993 года он был избран депутатом Госдумы. С 1994 года по 2000-й он входил в состав президиума ЦК КПРФ.

СССР, Анатолий Лукьянов
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016