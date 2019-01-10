Путину готовят в Белграде пышную встречу

Свыше 70 тысяч человек встретят президента России Владимира Путина на площади у Храма св. Саввы в Белграде, сообщила в четверг местная газета «Вечрне новости».
Источник издания сообщает, что торжественную встречу организуют неправительственные патриотические организации при поддержке правящей Сербской прогрессивной партии, лидером которой является президент Сербии Александар Вучич. Планируется, что колонны встречающих двинутся от площади Републики — к площади у Храма св. Саввы и придут туда как раз к приезду Владимиру Путина в храм. Таким образом российскому президенту выразят благодарность за помощь в строительстве храма, поддержку Сербии на международной арене.
Эскадрилья самолетов МиГ-29, переданных ранее Россией Сербии в рамках военно-технического сотрудничества, до этого встретит президентский лайнер на границе Сербии и проводит до белградского аэропорта Никола Тесла.
Визит российского лидера будет проходит при повышенных мерах безопасности. За порядком во время поездки будут следить 5 тыс. сербских полицейских.
Президент РФ прибудет в Белград 17 января.
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