Путин пообещал газ Сербии

Россия будет придерживаться договоренностей, и зимой у Сербии будет достаточно газа. Об заявил президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем, передает пресс-служба последнего.

Накануне, 24 декабря, Вучич сообщил, что попросит у российского президента дополнительные поставки газа.

«Президенты обсудили энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Путин заверил Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и зимой у Сербии будет достаточно газа. Лидеры также обсудили возможность дополнительных поставок газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба Кремля уточнила, что Москва и Белград наладили «системную работу» по вопросам поставок газа. Она позволяет «обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики». Путин и Вучич также обменялись поздравлениями с Рождеством и Новым годом, добавили в Москве.

У России и Сербии с 2012 года действовует долгосрочный контракт на поставку газа. Срок его действия истекал в конце 2021-го. Но в ноябре Путин и Вучич на встрече в Сочи продлили его еще на полгода. По этому договору Сербия платит за газ прежние $270 за 1 тыс. куб. м.