Профильный комитет Рады одобрил закон о переходе храмов в новую церковь

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам духовности и культуры рекомендует парламенту принять закон об изменении подчиненности религиозных громад. Как передает УНИАН, на заседании указанного комитета большинство его членов проголосовали за предложение вынести на рассмотрение парламента доработанный на базе законопроекта № 4128 проект закона и рекомендовать принять его в первом чтении и в целом как закон.
Против этого решения проголосовал народный депутат Вадим Новинский из фракции «Оппозиционный блок» и воздержался народный депутат из фракции «БПП» Ярослав Лесюк, который отметил, что поддерживает образовавшуюся украинскую церковь, но считает, что необходимо пройти всю процедуру в соответствии с регламентом, чтобы не допустить возможности говорить о нарушении регламента.
На заседании комитета народный депутат Украины Виктор Еленский отметил, что законопроектом предусмотрено, что решение об изменении подчиненности принимается на общем собрании религиозных общин. При этом принято оно должно быть не менее чем двумя третями членов религиозной общины.
Он подчеркнул, что решение об изменении подчиненности и внесение соответствующих изменений или дополнений в устав «удостоверяется подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение».
Отметим, ранее в УПЦ заявили, что так называемые «церковные» законопроекты № 5309, № 4128 и № 4511 направлены на ликвидацию Украинской православной церкви (Московского патриархата) путем рейдерского захвата его имущества.
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