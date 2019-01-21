Порошенко не смог встретиться с Иерусалимским патриархом

Президент Украины Петр Порошенко не смог встретиться с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ. Вместо этого он провел встречу с заместителем Иерусалимского патриарха, генеральным секретарем Иерусалимского патриархата, архиепископом Аристархом.

«Президент передал все месседжи патриарху Иерусалимскому Феофилу III через его заместителя, генерального секретаря Иерусалимского патриархата, архиепископа Аристарха и получил поддержку от Иерусалимской церкви», — рассказал агентству «Интерфакс Украины» член украинской делегации.

По его словам, архиепископ Аристарх сопровождал президента к Храму Гроба Господнего.

Как сообщили агентству в религиозных кругах, Феофил III «попал в больницу и сейчас в тяжелом состоянии в Тель-Авиве».

Согласно программе официального визита Петра Порошенко в Израиль планировалась встреча главы украинского государства с патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ.