Національний банк України реорганізував систему нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами. Регулятор ліквідував окремий Департамент інспектування, а його функції розподілив між двома підрозділами, які безпосередньо відповідають за контроль відповідних учасників фінансового ринку.

Як пояснюють у НБУ, мета змін - зробити нагляд ефективнішим, об'єднавши планування дистанційного контролю та перевірок безпосередньо на місцях. Це має допомогти швидше виявляти порушення та реагувати на ризики.

Частину повноважень отримає Департамент інтегрованого нагляду за банками. Він відповідатиме за організацію та проведення інспекцій банків, їхніх відокремлених підрозділів, а також небанківських надавачів платіжних та обмежених платіжних послуг. До його компетенції також увійдуть окремі учасники банківських і небанківських фінансових груп.

Інший підрозділ - Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг - перевірятиме фінансові компанії, колекторські установи та інших учасників небанківського ринку.

Його повноваження поширюватимуться також на компанії, які мають право надавати окремі фінансові послуги, навіть якщо не є фінансовими установами.

Таким чином, обидва департаменти зможуть не лише здійснювати дистанційний нагляд, а й самостійно організовувати та проводити виїзні інспекції.

Раніше аналіз діяльності установ і перевірки на місцях були розділені між різними підрозділами. Через це потрібно було передавати інформацію, узгоджувати плани та координувати дії.

Тепер департаменти, які постійно стежать за роботою фінансових установ, зможуть самі планувати обидва види контролю. Якщо аналіз звітності покаже проблему, її одразу враховуватимуть під час підготовки інспекції.

Реорганізація посилює передусім пруденційний нагляд - контроль за фінансовою стійкістю установ, дотриманням нормативів та управлінням ризиками.

Водночас у НБУ наголошують: зміни не означають автоматичного збільшення кількості перевірок або запровадження нових вимог для фінансового ринку.

Йдеться насамперед про внутрішню перебудову роботи регулятора. Перевірки мають бути тісніше пов'язані з поточним аналізом діяльності установ, а реагування на виявлені порушення - швидшим і точнішим.