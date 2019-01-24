Стало известно, когда Huawei представит свой первый 5G-смартфон

Компания Huawei планирует представить свой первый смартфон с поддержкой технологии связи пятого поколения (5G) на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Confress, MWC 2019), который пройдет 25-28 февраля в Барселоне. Об этом говорится в сообщении компании.

Huawei объявила об официальном запуске производства многорежимного 5G-чипсета Balong 5000. «Смартфоны Huawei с поддержкой 5G на базе чипа Balong 5000 будут представлены на всемирном мобильном конгрессе Mobile World Congress в Барселоне уже в текущем году», — сообщила корпорация.

Чипсет Balong 5000 обеспечивает поддержку двух разных архитектур 5G: он поддерживает как неавтономную архитектуру (на базе существующих 4G-сетей), так и автономную (5G на базе собственной независимой архитектуры), уточняется в сообщении.

«Помимо смартфонов он поддерживает широкий спектр 5G продуктов, включая домашние широкополосные устройства, автомобильные системы и 5G-модули, и предлагает пользователям новый уровень беспроводной связи для самых разнообразных сценариев использования», — пояснили в Huawei.

Отметим, что технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее число устройств, чем к LTE-сети. Новые технологии будут особенно востребованы в таких сферах, как «интернет вещей», беспилотный транспорт и в цифровизации промышленности.

Эксперты также ждут серьезных изменений в индустрии развлечений — с развитием 5G видео высокой четкости, а также VR- и AR-трансляции можно будет смотреть в режиме реального времени.

Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году. Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, и в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика. В отчете Ericsson указывается, что лидерами в области 5G в ближайшие годы будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия.