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ЕС собирается ограничить допуск Huawei к созданию сетей 5G

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ЕС собирается ограничить допуск Huawei к созданию сетей 5G

Брюссель вслед за Лондоном намерен ограничить доступ китайской корпорации Huawei к запуску сети пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Евросоюза. Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на источники, связанные с разработкой сообществом правил для сетей 5G.

Согласно проекту плана ЕС в этой сфере, компании, в деятельности которых усматривают риски для национальной безопасности, не будут допущены к критически важной инфраструктуре. К их числу относят компании Huawei и ZTE. Страны — члены ЕС уже согласовали меры, касающиеся сертификации оборудования, диверсификации поставщиков и контроля над компаниями, с которыми связывают высокую степень риска, отмечает издание. При этом в соответствии с рекомендациями авторов предложений, каждое государство, входящее в Евросоюз, должно разработать собственные конкретные меры безопасности в сфере связи.

Правила ЕС, одобренные Еврокомиссией, разработаны группой экспертов по безопасности из всех стран — членов ЕС на фоне «роста опасений по поводу воздействия Китая и Huawei на критически важную инфраструктуру», указывает газета. Тем не менее Huawei разрешат поставлять оборудование для неключевой инфраструктуры 5G, что позволит расширить число операторов 5G и снизить зависимость европейских телекоммуникационных компаний от основных поставщиков — шведской компании Ericsson и финской Nokia.

Как заявил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, Евросоюз не хочет исключать Huawei из списка поставщиков оборудования для создания сетей 5G в Европе, однако установит строгие правила. По его словам, «это вопрос не дискриминации, а просто установления правил». В Европе «будут приветствовать всех операторов, которые будут им следовать», добавил еврокомиссар.

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Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования Huawei, используемого в разных странах мира. Это привело к усилению оказываемого на нее международного давления.

ЕС, Huawei, 5G
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