Великобритания решила отказаться от оборудования Huawei в сетях 5G

Правительство Великобритании намерено отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи. Об этом объявил во вторник в Палате общин британского парламента министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден.

«Сегодня утром премьер-министр Борис Джонсон председательствовал на заседании Совета национальной безопасности, участники которого, принимая свое решение, принимали во внимание рекомендации Национального центра кибербезопасности, последствия для британского бизнеса, а также геостратегические соображения. Правительство согласно с оценками центра и считает, что лучший способ обеспечить безопасность наших сетей — это отказаться от использования нового оборудования Huawei операторами связи при развертывании сетей 5G», — сказал он.

По словам Даудена, с конца года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei. Он добавил, что к 2027 году Великобритания полностью заменит все оборудование Huawei в британских сетях 5G.