Нацбанк начал продавать гривны рулонами

Национальный банк на аукционе 24 января реализовал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на 9,8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отмечается, аукцион состоялся в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Участники подали заявки на покупку 10 тыс. листов неразрезанных банкнот номиналом 1 гривня стоимостью 1,4 млн гривен, 20 тыс. листов номиналом 2 гривни на 5,4 млн гривен, 3 тыс. листов по 5 гривен стоимостью 1,4 млн гривен и 2 тыс. листов номиналом 10 гривен на 1,6 млн гривен.
«Общая стоимость приобретенных на аукционе неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен составила 9,8 млн гривен», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что подобные аукционы будут проходить и в будущем.
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