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В НБУ рассказали, когда гривна начнет укрепляться

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В НБУ рассказали, когда гривна начнет укрепляться

Национальный банк ожидает, что начало продаж нынешнего урожая положительно повлияет на предложение валюты, и гривна может вернуться к укреплению.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

«Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвацию мы не будем», — сказал Гелетий.

Он отметил, что сейчас вообще очень неплохая ситуация с платежным балансом, в частности с текущим счетом. Украинский экспорт во время кризиса снизился значительно меньше по сравнению с импортом.

«То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривны мы не видим», — отметил Гелетий и напомнил, что Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в ту или иную сторону.

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С начала сентября Нацбанк продал 175 млн долл. для сглаживания курсовых колебаний. Впрочем, если брать весь период с начала года, то чистая покупка валюты в резервы составляет около 1 млрд долл.

НБУ, гривна
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