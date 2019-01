В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы пережить холода

Холода в штате Северная Каролина вынудили аллигаторов выработать новый способ выживания: рептилии впали в состояние гибернации (спячки) в воде, высунув переднюю часть челюстей на поверхность воды, чтобы дышать. Внешне это выглядит так, будто они буквально вмерзли в лед, образовавшийся на поверхности водоема.

Такой способ пережидать морозы стал получил известность благодаря Джорджу Ховарду, смотрителю заповедника Swamp Park в Оушн-Айл-Бич, где обитают 18 аллигаторов. Когда он понял, что пеньки, видневшиеся во льду пруда, на самом деле являются кончиками челюстей рептилий, то испугался. И только потом увидел, что аллигаторы живы и просто впали в спячку, вдыхая и выдыхая воздух через носовые отверстия на кончиках верхних челюстей.

«Такой дикой вещи я в своей жизни никогда не видел, — поделился своими впечатлениями с газетой The Washington Post Ховард. — Я был изумлен, а потом понял, что они делают, и что это единственный способ, позволяющий им дышать. И я подумал, как умно они поступили».

Как пишет газета, ни смотритель заповедника, ни даже ученые не знают, каким образом и когда теплолюбивые аллигаторы научились выживать таким способом в условиях холодов. Профессор биологии Университета Северной Флориды Адам Розенблатт считает, что пресмыкающиеся приобрели эту повадку не путем многократного повторения, а инстинктивно в процессе естественного отбора.

Gators in ice: Eighteen American alligators freeze in place, poking their noses through the ice to survive arctic blast in North Carolina #alligator #NorthCarolina #swamp #ice #survival https://t.co/uXfcaJWqBb via @Strange_Sounds pic.twitter.com/y1eS8tc9kH