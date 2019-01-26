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В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы пережить холода

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В США аллигаторы вмерзли в лед, чтобы пережить холода

Холода в штате Северная Каролина вынудили аллигаторов выработать новый способ выживания: рептилии впали в состояние гибернации (спячки) в воде, высунув переднюю часть челюстей на поверхность воды, чтобы дышать. Внешне это выглядит так, будто они буквально вмерзли в лед, образовавшийся на поверхности водоема.

Такой способ пережидать морозы стал получил известность благодаря Джорджу Ховарду, смотрителю заповедника Swamp Park в Оушн-Айл-Бич, где обитают 18 аллигаторов. Когда он понял, что пеньки, видневшиеся во льду пруда, на самом деле являются кончиками челюстей рептилий, то испугался. И только потом увидел, что аллигаторы живы и просто впали в спячку, вдыхая и выдыхая воздух через носовые отверстия на кончиках верхних челюстей.

«Такой дикой вещи я в своей жизни никогда не видел, — поделился своими впечатлениями с газетой The Washington Post Ховард. — Я был изумлен, а потом понял, что они делают, и что это единственный способ, позволяющий им дышать. И я подумал, как умно они поступили».

Как пишет газета, ни смотритель заповедника, ни даже ученые не знают, каким образом и когда теплолюбивые аллигаторы научились выживать таким способом в условиях холодов. Профессор биологии Университета Северной Флориды Адам Розенблатт считает, что пресмыкающиеся приобрели эту повадку не путем многократного повторения, а инстинктивно в процессе естественного отбора.

Ученые стали подробно изучать поведение аллигаторов в конце 1970-х. Эти рептилии обитают только в Китае и США, причем в Соединенных Штатах — на восточном побережье от Северной Каролины до штата Техас. На этой территории даже зимой тепло, поэтому аллигаторы крайне редко сталкиваются с длительными заморозками. Первыми вмерзших в лед рептилий заметили экологи в Северной Каролине в 1983 году.

«Они отключают метаболизм (обмен веществ). Им не нужна пища, потому что они не тратят энергии в этот момент. Биение сердца и работа системы пищеварения замедляются, они лежат под водой и пережидают холода. Изумительный способ адаптации», — пояснил Розенблатт.

Он уточнил, что иногда этот способ не срабатывает. В 1982 году один аллигатор, вмерзший в лед, умер. Как выяснили ученые, через три дня температура его тела опустилась ниже отметки, достаточной для жизни. Остальные особи тогда дождались потепления и, когда лед растаял, вылезли на берег, чтобы отогреться после гибернации.

США, холод, аллигатор, Северная Каролина
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