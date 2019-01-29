УЕФА запустил сайт для подачи заявок на билеты Евро-2020

УЕФА заявил о запуске сайта, на котором можно будет подать заявку на билеты чемпионата Европы по футболу 2020 года. Отмечается, что заявки будут принимать с 12 июня по 12 июля.

Далее жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены, при этом очередность их подачи не имеет значения. Отмечается, что большая часть билетов будет распределяться на этом этапе. Небольшая часть билетов поступит в продажу ближе к турниру.

«Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщикам, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций», — подчеркнул УЕФА.

За 500 дней до старта Евро-2020 болельщики уже могут при регистрации на портале указать, какие стадионы они хотели бы посетить, за какие команды будут болеть и свидетелями каких матчей они хотели бы стать.

Матч открытия Евро-2020 пройдет 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе. Всего матчи примут 12 европейских городов. Полуфиналы и финал сыграют на британской арене «Уэмбли».