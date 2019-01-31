Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентской гонке

Если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то больше всего голосов избирателей набрали бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года «Социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

Среди тех, кто пойдет на выборы, 16% готовы поддержать Тимошенко, по 11% — Порошенко и Зеленского, 9% — Бойко и 8% — Гриценко.