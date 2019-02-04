Порошенко подписал закон о моратории на продажу земли

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года. Об этом сообщается на странице законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.

Впервые мораторий был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего Верховная Рада неоднократно его продлевала.

При этом МЭРТ предлагал Порошенко ветировать закон.

«По оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около 1,5 млрд долларов дополнительных инвестиций в год, дать толчок к развитию сельскохозяйственного и финансового секторов и сельской местности», — заявили в МЭРТ.

Напомним, что 20 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом проект Закона Украины «О внесении изменений в раздел Х „Переходные положения“ Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель».

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.