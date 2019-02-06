Войти
Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном
дружба народов
Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном
Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун
кадры
Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Синод ПЦУ поделил должности в новой церкви

1646
Синод ПЦУ поделил должности в новой церкви

Почетный патриарх Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, соответствующее решение было принято вчера на первом заседании священного Синода ПЦУ.

«Решено, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Синод ПЦУ учел особое значение Михайловского Златоверхого монастыря Киева и его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

Синод также рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий ПЦУ.

По предложению Епифания митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Синода.

В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерей Александр Трофимлюк. Также Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.

Читайте также: Трамп подтвердил дату и место новой встречи с Ким Чен Ыном

Напомним, что 5 февраля в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника «София Киевская» под председательством митрополита Епифания состоялось первое заседание синода Православной церкви Украины.

ПЦУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 февраля 2019
Вторник, 5 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016