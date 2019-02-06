Синод ПЦУ поделил должности в новой церкви

Почетный патриарх Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, соответствующее решение было принято вчера на первом заседании священного Синода ПЦУ.
«Решено, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, Синод ПЦУ учел особое значение Михайловского Златоверхого монастыря Киева и его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.
Синод также рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий ПЦУ.
По предложению Епифания митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Синода.
В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерей Александр Трофимлюк. Также Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.
Напомним, что 5 февраля в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника «София Киевская» под председательством митрополита Епифания состоялось первое заседание синода Православной церкви Украины.
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