Синод ПЦУ поделил должности в новой церкви

Почетный патриарх Филарет продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Как сообщает пресс-служба Православной церкви Украины, соответствующее решение было принято вчера на первом заседании священного Синода ПЦУ.

«Решено, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всей Руси-Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Синод ПЦУ учел особое значение Михайловского Златоверхого монастыря Киева и его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

Синод также рассмотрел и принял типовой устав управления епархии для епархий ПЦУ.

По предложению Епифания митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Синода.

В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерей Александр Трофимлюк. Также Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.

Напомним, что 5 февраля в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника «София Киевская» под председательством митрополита Епифания состоялось первое заседание синода Православной церкви Украины.