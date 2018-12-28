СМИ сообщили о намерении Порошенко отправиться в предвыборный Томос-тур с Епифанием по 17 областям

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой новой Православной церкви Украины Епифанием собираются отправится в тур по 17 областям страны после получения Томоса. Об этом «Стране» сообщил источник из окружения главы ПЦУ.

По информации издания, поездки планируются по регионам, где Порошенко имеет перспективы набрать голоса на мартовских выборах 2019 года.

«Речь о примерно 17 областях, но число еще уточняется. Возможно будет больше», — говорит источник.

Там пройдут торжественные литургии с участием Епифания и в присутствии президента. Формальный повод — получение Томоса об автокефалии.

Напомним, вручение Томоса состоится 6 января, накануне православного Рождества.

По информации «Страны», накануне патриарху Варфоломею также передадут требования Филарета, который потребует оставить в ведении ПЦУ зарубежные приходы бывшего Киевского патриархата.