В Армении объявили о начале экономической революции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принятая Кабмином программа нового правительства послужит началом экономической революции в стране.
«Краеугольное значение для нашего концептуального подхода имеет то, что мы провозгласили концепцию экономической революции. И этой программой мы объявляем о начале экономической революции, при этом констатируя, что функция Кабмина остается такой же, какой была: реализация политической платформы бархатной революции в Армении означает создание возможностей. Правительство считает себя одним из участников процесса и своими шагами готово поощрять граждан к использованию созданных возможностей», — приводит в пятницу слова Пашиняна агентство Арменпресс.
Как отметил Пашинян, в ближайшее время будет представлена новая структура правительства Армении. Также, по его словам, в скором времени парламенту будет представлен налоговый кодекс и несколько касающихся кодекса законодательных инициатив.
Ранее кабинет министров Армении на внеочередном заседании утвердил проект программы нового правительства. Программа содержит основные цели правительства, вопросы безопасности и борьбы с коррупцией, задачи по развитию экономики, территориального управления, технологий и другие разделы. Далее правительство направит документ на рассмотрение парламента страны.
По итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года победу одержал блок премьера страны Никола Пашиняна «Мой шаг». Именно эта политическая сила сформировала новое правительство страны.
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