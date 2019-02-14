Перед выборами 4 миллиона семей получат на руки по 1,5 тысячи гривен

В марте текущего года около 4 млн домохозяйств получат субсидии в наличной форме. Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством министра социальной политики Андрея Ревы, сообщает пресс-служба Минсоца.

Как отмечается, наличная форма будет применена к получателям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период с октября-декабря 2018 года. Это около 4 млн домохозяйств.

«Уже в марте 2019 года эти домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, в среднем это составляет около 1,5 тысячи гривен. Аналогичные выплаты они получат в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года», — говорится в сообщении.

«Выплата субсидий в наличной форме будет осуществляться органами Пенсионного фонда тем лицам, которые получают пенсии (около 70% всех получателей), и таким же путем, как выплачиваются пенсии: или перечисления средств на пенсионные счета в банках, или выплата через почтовые отделения, в том числе с доставкой на дом», — сообщает пресс-служба.

При этом отмечается, что выплата субсидии будет проводиться одновременно с выплатой пенсии пенсионерам.

Напомним, что в январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.