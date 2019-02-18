Украина с начала отопительного сезона израсходовала 40% запасов газа

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 16 февраля 2019 года снизила запасы в них на 40% (на 6 млрд 885.95 млн куб. м) — до 10 млрд 309,01 млн куб. м, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря — 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января — 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м), 1-16 февраля — 864,44 млн куб. м (54,03 млн куб. м), в т.ч. 16 февраля — 43,96 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад — 16 февраля 2018 года — составил 94,29 млн куб. м при запасах 11 млрд 162,22 млн куб. м, два года назад — 62,89 млн куб. м при запасах 8 млрд 706,9 млн куб. м, три года назад — 23,69 млн куб. м при запасах 10 млрд 435,64 млн куб. м, четыре года назад — 58,02 млн куб. м при запасах 8 млрд 451,32 млн куб. м.

В 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

В целом в течение прошлого года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка — в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).