СМИ узнали об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС

Поправки к газовой директиве ЕС по факту означают, что «Северный поток-2» в первые годы эксплуатации окажется недозагруженным, сообщает газета «Коммерсантъ». Объясняется это, в частности, тем, что правила европейского внутреннего рынка, которым должен соответствовать газопровод, требуют доступа к его мощностям третьих лиц. А это практически невозможно, потому что газ с российской стороны может подать только Газпром — единственная компания, имеющая право на его экспорт. В результате российский концерн сможет использовать газопровод меньше чем на половину.
В теории этот момент можно обойти, если Россия и Германия заключат межправительственное соглашение. Но здесь тоже возможны проблемы, поскольку у ЕС есть право включать в договор определенные положения. Помимо этого, Евросоюз сможет запрашивать дополнительную информацию, что позволит затягивать переговоры. Кроме того, Германии придется заручиться поддержкой большинства стран Евросоюза, в том числе Франции и Италии.
При этом собеседники «Коммерсанта» заявили, что сами поправки, против которых активно выступала Германия, будут «несомненно одобрены» Советом ЕС 20 февраля, после чего останутся лишь юридические формальности.
О том, что Европарламент и Совет Евросоюза предварительно согласовали поправки к газовой директиве, стало известно 13 февраля. Согласно поправкам, требования Третьего энергопакета должны распространиться на газопроводы, приходящие в ЕС из третьих стран.
Изначально предполагалось, что принять поправки не удастся, однако ситуация изменилась после того, как за них стала выступать Франция. В результате Берлину и Парижу пришлось искать компромисс. Результатом обсуждения стало согласие Германии на смягченный пакет поправок в обмен на согласие остальных стран ЕС не блокировать реализацию «Северного потока 2».
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