Трамп пожелал удачи Берни Сандерсу в президентских выборах 2020 года

Президент США Дональд Трамп «пожелал удачи» сенатору-демократу Берни Сандерсу, который объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах в 2020 году.
«Сумасшедший Берни только что вступил в гонку. Желаю ему всего наилучшего!» — написал Трамп в среду на своей странице в Twitter.
77-летний сенатор от штата Вермонт Сандерс соперничал с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.
Ранее о намерении баллотироваться на высший пост США объявили член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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