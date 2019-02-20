Интерпол объявил в розыск известного украинского бизнесмена

Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского. Об этом сообщает УП со ссылкой на запись на сайте международной организации.
Отмечается, что ищут предпринимателя по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.
Как пишут зарубежные СМИ, Грановский сбежал из Израиля, после того как на него пало подозрение в похищении «десятков миллионов долларов» из холдинга BGI. Двух его представителей — Йозефа Шнеорсона и Григория Гуртового — поймали и посадили на 3 года.
Напомним, что в 2017 году Генеральная прокуратура сообщила Грановскому о подозрении в уклонении от уплаты налогов. Речь шла о досудебном расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции — ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 ООО «Тедис Украина»). Следствие установило, что Грановский в сговоре с должностными лицами «Тедис Украина» создал преступную схему уклонения от уплаты налогов.
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