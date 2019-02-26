Британский посол в Москве опроверг слухи о смерти Скрипалей

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от отравления в Солсбери в марте прошлого года, живы. Такое заявление сделал посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью российскому «Интерфаксу».

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — заявил дипломат.

Однако, по его словам, встречаться с российскими дипломатами Скрипали не хотят. «Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», — добавил Бристоу.

Ранее племянница экс-полковника Виктория Скрипаль рассказала об обращении его матери Елены Скрипаль в полицию. По ее словам, Елена Скрипаль попросила правоохранителей признать ее сына и внучку без вести пропавшими.

Комментируя эти данные, посольство России в Лондоне заявило, что не может подтвердить, что отравленные в Солсбери Скрипали до сих пор живы.