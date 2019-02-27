В Непале министр и еще пять человек погибли при крушении вертолета

Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и еще пять человек погибли в среду в Непале во время катастрофы вертолета. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет, на борту которого находился министр, потерпел катастрофу. Представители власти и спасательные службы направились к месту предполагаемого падения в гористом районе Тапледжунг. По словам местных жителей, они услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения. Причины катастрофы пока не сообщаются.

Газета отмечает, что министр и сопровождавшие его чиновники собирались посетить храм в Тапледжунге, после чего вылететь в соседний район Панчтхар для инспекции нового аэропорта.