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Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев

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Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев

Все граждане Украины, которые нуждались в срочном возвращении на родину, уже выехали из Непала, сейчас в стране находятся чуть больше 20 наших соотечественников.

Об этом Укринформу сообщил представитель МИД Олег Николенко.

Он проинформировал, что при содействии Посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 — спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines.

«В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина. Таким образом, все наши граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже выехали из Непала», — отметил Николенко.

По его словам, сейчас в Непале находятся чуть больше 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах.

Представитель МИД заверил, что посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие.

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Он также сообщил, что 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Покинуть страну можно на регулярных рейсах в Гуанчжоу, Доху и Стамбул. Впоследствии ожидается открытие и других маршрутов.

Как сообщалось, на территории Непала в связи с приостановлением правительством до 31 мая международного авиасообщения вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.

МИД, Непал
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