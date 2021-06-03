Из Непала эвакуировали всех желающих украинцев

Все граждане Украины, которые нуждались в срочном возвращении на родину, уже выехали из Непала, сейчас в стране находятся чуть больше 20 наших соотечественников.
Об этом Укринформу сообщил представитель МИД Олег Николенко.
Он проинформировал, что при содействии Посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 — спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines.
«В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина. Таким образом, все наши граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже выехали из Непала», — отметил Николенко.
По его словам, сейчас в Непале находятся чуть больше 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах.
Представитель МИД заверил, что посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие.
Он также сообщил, что 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Покинуть страну можно на регулярных рейсах в Гуанчжоу, Доху и Стамбул. Впоследствии ожидается открытие и других маршрутов.
Как сообщалось, на территории Непала в связи с приостановлением правительством до 31 мая международного авиасообщения вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.
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