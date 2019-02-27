Меркель не против дать Лондону «немного больше времени» на обсуждение Brexit

Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Евросоюзом и Великобританией соглашение по Brexit актуальным, если Лондону нужно будет больше времени для того, чтобы его утвердить, то оно будет предоставлено. Об этом заявила в среду в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Мы абсолютно согласны с тем, что это соглашение актуально, и я говорила об этом недавно в Шарм-эль-Шейхе с британским премьером Терезой Мэй. Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться», — сказала глава кабмина. При этом, по ее словам, Берлин и Париж как и прежде выступают за упорядоченный процесс выхода Великобритании из сообщества. «Сожалеем об этом шаге, но такова реальность», — добавила глава Кабмина ФРГ.
Напомним, что до запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза — 29 марта — остается почти месяц, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.
Встреча Меркель и Макрона состоялась на фоне сообщений в СМИ о разногласиях по поводу «Северного потока — 2». Макрон собирался участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 15-17 февраля, однако, по официальной версии, был вынужден отменить поездку на фоне протестов «желтых жилетов». Газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что французский президент отказался именно из-за темы газопровода.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016