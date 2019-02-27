Меркель не против дать Лондону «немного больше времени» на обсуждение Brexit

Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Евросоюзом и Великобританией соглашение по Brexit актуальным, если Лондону нужно будет больше времени для того, чтобы его утвердить, то оно будет предоставлено. Об этом заявила в среду в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Мы абсолютно согласны с тем, что это соглашение актуально, и я говорила об этом недавно в Шарм-эль-Шейхе с британским премьером Терезой Мэй. Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться», — сказала глава кабмина. При этом, по ее словам, Берлин и Париж как и прежде выступают за упорядоченный процесс выхода Великобритании из сообщества. «Сожалеем об этом шаге, но такова реальность», — добавила глава Кабмина ФРГ.

Напомним, что до запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза — 29 марта — остается почти месяц, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.

Встреча Меркель и Макрона состоялась на фоне сообщений в СМИ о разногласиях по поводу «Северного потока — 2». Макрон собирался участвовать в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 15-17 февраля, однако, по официальной версии, был вынужден отменить поездку на фоне протестов «желтых жилетов». Газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что французский президент отказался именно из-за темы газопровода.