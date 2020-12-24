Меркель назвала исторической сделку ЕС и Великобритании

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала исторической достигнутую Европейским союзом и Великобританией сделку по Brexit. Соответствующее заявление опубликовано на сайте федерального правительства.
«Я рада, что переговорщики Европейского союза и Великобритании достигли соглашения и что будущие отношения между Европейским союзом и Великобританией четко урегулированы. Это имеет историческое значение», — заявила Меркель.
Канцлер выразила благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главному переговорщику Евросоюза по Brexit Мишелю Барнье, а также всей команде по переговорам за проделанную работу. В заявлении говорится, что 28 декабря члены немецкого кабинета министров изучат текст соглашения и согласуют позицию Берлина по нему.
В четверг, 24 декабря, власти ЕС и Великобритании достигли соглашения о партнерстве после Brexit. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что договоренности позволят избежать прерывания ключевых связей между Великобританией и ЕС, а также обеспечат справедливый доступ к общему рынку. Главным достижением соглашений стал договор о торговле, предусматривающий отсутствие пошлин и квот между Великобританией и ЕС.
Формально Великобритания вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Официально выход страны из союза запланирован на 1 января 2021 года.
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