Меркель готова дать Британии больше времени на Brexit

ЕС готов предоставить Великобритании отсрочку в вопросе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза в случае, если от Лондона поступит такая просьба. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель.
«Если Великобритании потребуется больше времени, мы предоставим Великобритании это время», — сказала она. Однако пока, по ее словам, этот вопрос не обсуждался.
Отвечая на вопрос о возможности проведения второго референдума по Brexit, Меркель сказала, что «это британские решения». «Здесь я не вмешиваюсь», — отметила она.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Тереза Мэй достигла на переговорах с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.
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