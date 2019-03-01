Лукашенко порекомендовал прекратить нападки на Украину на российском ТВ

Российским телеканалам необходимо прекратить оголтелую пропаганду и нападки на украинские власти, так как они лишь помогают тем в преддверии назначенных на 31 марта 2019 года выборов. Об этом заявил в пятницу, 1 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом».

Лукашенко отметил, что он говорил о происходящем с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я с президентом России разговаривал и высказывал свою точку зрения по пропагандистским этим заявлениям. „Первый“, „Второй“ тут канал по Украине, прочее — да прекратите вы! Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите включите утюг российский, и там везде на эту Украину. Это уже наоборот играет. Надо прекратить это, не нужно это делать», — сказал Лукашенко.

Он также заверил, что и так называемой белорусской оппозиции не удастся дестабилизировать ситуацию, как это было сделано в Украине, и погреть на этом руки.

«Не получится! Если я буду президентом, ни у кого не получится. Я вас первыми брошу в полымя этой дестабилизации. Вы не будете ни с экранов телевизоров или из Польши там транслировать и говорить: „Вот тут у нас и там плохо!“ — разжигать огонь. Я вас туда, в это полымя, брошу», — пригрозил Лукашенко.