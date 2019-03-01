Войти
Порошенко пообещал Мариуполю аэропорт и «Интерсити»
выборы
Порошенко пообещал Мариуполю аэропорт и «Интерсити»
Лукашенко порекомендовал прекратить нападки на Украину на российском ТВ
позиция
Лукашенко порекомендовал прекратить нападки на Украину на российском ТВ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Лукашенко рассказал, почему не признал аннексию Крыма

158
Лукашенко рассказал, почему не признал аннексию Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко признателен российскому коллеге Владимиру Путину за «понимание», с которым тот относится к позиции Минска по Крыму. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на пресс-конференции.

«У нас полное взаимное понимание (по позиции Минска по Крыму — ред.), и я благодарен Путину за его понимание моего положения», — сказал он.

По словам Лукашенко, он не обсуждал с президентом России вопрос Крыма в контексте признания Минском его вхождения в состав РФ.

«Некоторые люди в России от меня требовали: если ты союзник, если ты пророссийский, ты должен то-то и то-то сделать, — сказал белорусский президент. — Я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного глубже, может, вам пригодится такая Беларусь, с такой позицией».

Как отметил Лукашенко, если он сейчас заявит о признании Крыма частью России, ничего не изменится. «Это ничего не изменит, пройдет новостью вечера, а утром забудут. Надо глубже смотреть на эти вопросы и меня пытаться понять», — добавил он.

Читайте также: Лукашенко собирается снова баллотироваться в президенты

Кроме того, как рассказал белорусский президент, Беларусь могла оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии.

«Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал бывший генсек НАТО Хавьер Солана и сказал: если признаете Абхазию, мы вас отключаем от банковской системы SWIFT, вы попадаете в полную изоляцию», — сообщил Лукашенко.

Крым, Александр Лукашенко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 марта 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Юго-Восток в электоральной игре

На фоне противоречивых общенациональных рейтингов интерес представляют собой и региональные предпочтения украинских избирателей. Благодаря исследованию Фонда «Украинская политика» проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга, мы имеем возможность проанализировать предпочтения избирателей Юго-Востока на начало февраля с.г. При этом, автор разбил шесть анализируемых персонажей на две тройки – исходя из их общепринятого электорального потенциала.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «балансе ядерного страха»

Если внезапность обеспечивает преимущество, то есть смысл лишить противника этого преимущества, ударив первым. А страх того, что противник может нанести удар, ошибочно предположив, что мы собираемся нанести удар, порождает мотив ударить первым и, тем самым, делает оправданной мотивацию противника. Умеренное искушение неожиданно нанести удар первым, которое испытывает каждая сторона, может само себя усиливать посредством процесса взаимодействующих ожиданий.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Враг у ворот

Команда Петра Алексеевича за пять лет опустила страну до такого уровня, что люди от отчаяния готовы выбрать Зеленского. Жирнейшая оплеуха. Потому что достало мародёрство. Достала бесконечная инфантильная ложь. Но главное в том, что слишком многие уже поняли - ничего другого эта команда не предложит. Она также будет воровать, оскорблять, запрещать, окончательно рассорит нас с внешними партнёрами, а потом все равно сбежит с узаконенным «незаконным обогащением».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016