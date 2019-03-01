Лукашенко рассказал, почему не признал аннексию Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко признателен российскому коллеге Владимиру Путину за «понимание», с которым тот относится к позиции Минска по Крыму. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на пресс-конференции.

«У нас полное взаимное понимание (по позиции Минска по Крыму — ред.), и я благодарен Путину за его понимание моего положения», — сказал он.

По словам Лукашенко, он не обсуждал с президентом России вопрос Крыма в контексте признания Минском его вхождения в состав РФ.

«Некоторые люди в России от меня требовали: если ты союзник, если ты пророссийский, ты должен то-то и то-то сделать, — сказал белорусский президент. — Я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного глубже, может, вам пригодится такая Беларусь, с такой позицией».

Как отметил Лукашенко, если он сейчас заявит о признании Крыма частью России, ничего не изменится. «Это ничего не изменит, пройдет новостью вечера, а утром забудут. Надо глубже смотреть на эти вопросы и меня пытаться понять», — добавил он.

Кроме того, как рассказал белорусский президент, Беларусь могла оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии.

«Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал бывший генсек НАТО Хавьер Солана и сказал: если признаете Абхазию, мы вас отключаем от банковской системы SWIFT, вы попадаете в полную изоляцию», — сообщил Лукашенко.