Лукашенко рассказал, почему не признал аннексию Крыма

Президент Беларуси Александр Лукашенко признателен российскому коллеге Владимиру Путину за «понимание», с которым тот относится к позиции Минска по Крыму. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на пресс-конференции.
«У нас полное взаимное понимание (по позиции Минска по Крыму — ред.), и я благодарен Путину за его понимание моего положения», — сказал он.
По словам Лукашенко, он не обсуждал с президентом России вопрос Крыма в контексте признания Минском его вхождения в состав РФ.
«Некоторые люди в России от меня требовали: если ты союзник, если ты пророссийский, ты должен то-то и то-то сделать, — сказал белорусский президент. — Я вынужден был публично сказать: успокойтесь, думайте немного глубже, может, вам пригодится такая Беларусь, с такой позицией».
Как отметил Лукашенко, если он сейчас заявит о признании Крыма частью России, ничего не изменится. «Это ничего не изменит, пройдет новостью вечера, а утром забудут. Надо глубже смотреть на эти вопросы и меня пытаться понять», — добавил он.
Кроме того, как рассказал белорусский президент, Беларусь могла оказаться в полной изоляции в случае признания независимости Абхазии.
«Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал бывший генсек НАТО Хавьер Солана и сказал: если признаете Абхазию, мы вас отключаем от банковской системы SWIFT, вы попадаете в полную изоляцию», — сообщил Лукашенко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016