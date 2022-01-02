В МИД РФ готовы «хоть сейчас» организовать визит Лукашенко в Крым

Крым «хоть сейчас» может принять с визитом президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас», — сказал он.
Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму «власти» уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам «главы Крыма» Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера «вполне соответствует духу братских отношений между народами» России и Беларуси.
Напомним, что Крым был аннексирован Россией весной 2014 года. Мировое сообщество не признает факт вхождения Крыма в состав РФ. Не признала полуостров российским и Беларусь.
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