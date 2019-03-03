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Немецкие автопроизводители вложат 60 миллиардов евро в электромобили

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Немецкие автопроизводители вложат 60 миллиардов евро в электромобили

Немецкие автопроизводители в последующие три года инвестируют 60 млрд евро в електромобильность и дигитализацию — потребителям обещают представить выбор в 100 моделей электрокаров. Об этом заявил президент Союза автомобильной промышленности (VDA) ФРГ Бернхард Маттэс, передает DW.

Он отметил, что из 60 млрд 40 вложат в развитие электромобильности, еще 18 — в дигитализацию, разработку подключенных к интернету и самоуправляемых автомобилей.

«Електромобильнисть в Европе набирает обороты. В ином случае не удастся достичь поставленных Евросоюзом целей по сокращению к 2030 году выбросов углекислого газа.

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Учитывая показатель ВВП на душу населения, Германия и ряд других европейских стран должны иметь более высокую долю электромобилей среди новых зарегистрированных авто. Поэтому необходимо активно развивать инфраструктуру для подзарядки электромобилей и стимулировать приобретение елетрокаров», — добавил Маттэс.

За три года немецкие автопроизводители планируют расширить палитру предлагаемых потребителям электромобилей до около 100 моделей.

электромобили, ФРГ
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