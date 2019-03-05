Профсоюзы передали члену ВРП Маловацкому одеяло Насирова

На митинге против вмешательства Высшего совета правосудия в работу судей, профсоюзы передали членам ВРП, а именно Алексею Маловацкому одеяло Насирова, как символ того, что за преступления перед Законом нужно отвечать.

Более 1000 сотрудников различных промышленных районов и центрального аппарата ПАО «Укрнафта» (Полтава, Прилуки, Ахтырка) сегодня протестовали под зданием Высшего совета правосудия. Основные требования к членам ВСП: прекращение давления на судей, обеспечение прозрачности функционирования ВСП, обеспечение невмешательства в деятельность судей, в частности, тех, которые рассматривают дело с участием ПАО «Укрнафта» и ООО «Аркона Газ-Энергия», отстранение от должности члена ВСП Маловацкого А.В., которого СМИ связывают с интересами ООО «Аркона Газ-Энергия» и лично Президента Украины Петра Порошенко, сообщает Golos.ua.

Издание напоминает, начиная с 2017 года ПАО «Укрнафта» безрезультатно пытается защитить своё законное право на осуществление предпринимательской деятельности на Червонолуцком месторождении в судах (дело № 826/14653/17 по иску ПАО «Укрнафта» к Государственной службе геологии и недр Украины и ООО «Аркона Газ-Энергия»). Административные суды всех инстанций, как по шаблону, отказывали «Укрнафте» даже в рассмотрении её иска, фактически отказывая в конституционном праве на доступ к правосудию. В этом процессе ПАО «Укрнафта» неоднократно заявляло отвод судьям на основании имеющейся информации о давлении на них со стороны ВСП.

«Укрнафта» как предприятие, которое годами вкладывало значительные финансовые ресурсы в геологическое изучение Червонолуцкого газоносного месторождения, возмущено ситуацией с незаконной выдачей Государственной службой геологии и недр Украины спецразрешения без аукциона фирме, которую связывают с интересами одного из членов ВСП. При условии, что суды остаются в стороне от процесса восстановления прав многотысячного рабочего коллектива «Укрнафты», такие акции, как эта – это единственная возможность призвать коррумпированных чиновников прекратить произвол и отстоять свои законные права на осуществление добывающей деятельности», – отмечает руководитель Восточного бизнес-подразделения ПАО «Укрнафта» Сергей Наследников.

Другой участник протеста Андрей Максимов, менеджер департамента интегрированного управления месторождениями Полтавской области ПАО «Укрнафта», также заявил: «Червонолуцкое месторождение как часть Свистунковско-Червонолуцкой газоносной площади изучалось и разрабатывалось «Укрнафтой» более 15 лет. Но путем откровенных и циничных манипуляций с запасами газа и газового конденсата на этом месторождении «Аркона» осуществила непонятную апробацию уже утвержденных «Укрнафтой» запасов, а Государственная служба геологии и недр Украины допустила фактически запрещённое Кодексом Украины о недрах дублирование оценки запасов. При этом «Аркона» ещё и уменьшила их в десятки раз (с изначально добываемых почти 1,6 м3 свободного газа и 96 тыс. т конденсата, утвержденных в 2010 году ГКЗ Украины ПАО «Укрнафта», до 320 млн м3 свободного газа и 17 тыс. т конденсата, начисленных «Арконой»), что позволило ей недоплатить в государственный бюджет десятки миллионов гривен. «Укрнафта» в судебном порядке уже несколько лет пытается доказать незаконный характер выдачи спецразрешения «Арконе» и заявляет о нанесении многомиллионного ущерба государству, однако, судьи, рассматривающие это дело, являются «заложниками» системы рассмотрения ВСП дисциплинарных дел против них – вероятно, просто опасаются выносить законные решения. Эта мирная акция рабочих «Укрнафты» – попытка не допустить увольнения и безработицы нескольких тысяч сотрудников, которые задействованы в процессе газодобычи на Полтавщине».

К протестующим также присоединились общественные организации, защищающие права людей, которые нарушаются в украинских судах, народные депутаты Украины и другие.