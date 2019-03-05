Трамп назвал «спятившими» конгрессменов, начавших против него расследование

Президент США Дональд Трамп назвал во вторник "совершенно спятившими" руководителей двух комитетов Палаты представителей Конгресса США, начавших расследование в отношении него. Подобную оценку Трамп дал на своей личной странице в Twitter председателю спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адаму Шиффу (демократ от штата Калифорния) и председателю юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлеру (демократ от штата Нью-Йорк).
"Сейчас, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили только криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! - написал Трамп. - Ни в чем не повинным людям направили 81 письмо, чтобы донимать их. Они ничего не сделают для нашей страны!"
Тем самым республиканец Трамп вновь отверг обвинения в сговоре с Россией, которые в его адрес выдвигают его политические противники из Демократической партии, и обвинил в подобном сговоре самих демократов, в первую очередь, свою соперницу на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон.
В понедельник юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера.
Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям, в том числе в Белый дом, министерство юстиции США, сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям, с требованием в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы. По утверждению телеканала CNN, в ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное создание препятствий правосудию, сговор с Россией и злоупотребление полномочиями. Полученная информация может быть использована в качестве основания для процедуры импичмента.
В феврале о возобновлении аналогичного расследования в отношении Трампа и его окружения заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.
Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Трамп и его помощники в свою очередь неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016